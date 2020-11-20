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Карантин вихідного дня: поліція попередила про рейди і нові штрафи

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 22:58
Карантин вихідного дня: поліція попередила про рейди і нові штрафи Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

З суботи, 21 листопада, в Україні у зв'язку з дією нових штрафів за порушення карантину правоохоронці спочатку будуть робити зауваження порушникам - працювати на профілактику. У разі відмови будуть документувати дії правопорушника.

Про це заявив глава Національної поліції України Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

Він зазначив, що згідно з нововведеннями, поліцейські тепер можуть не тільки складати адміністративні протоколи за порушення карантину, але і на місці приймати рішення щодо фізичних осіб, які перебувають у громадських будівлях або на транспорті без одягнених масок або респіраторів.

"Однак насамперед поліцейські будуть діяти превентивно, тобто спочатку зроблять зауваження. І тільки в разі відмови будуть документувати дії правопорушника", - пояснив Клименко.

Крім того, у суботу і неділю поліцейські будуть проводити рейдові перевірки, щоб проконтролювати дотримання суб'єктами господарювання рішення уряду з карантину вихідного дня.

Поліція закликає всіх дотримуватися встановлені правила карантину.

Нагадаємо, в законі про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті.

Як повідомляло РБК-Україна, опитування соціологічної групи "Рейтинг" продемонструвало, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях та транспорті без масок.

До цього міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з ухваленням нового закону про штрафи за порушення карантину не каратимуть за відсутність маски на вулиці.

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