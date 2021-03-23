ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин в Закарпатской области: проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома

Новина українською → Закарпатская область, Вторник 23 марта 2021 14:42
Карантин в Закарпатской области: проверяют больных COVID-19, которые лечатся дома Фото: люди в маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области проверяют больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся дома. Для этого созданы специальные мобильные группы.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

За 10 дней в области выявили и задокументировали 1771 административное правонарушение из-за несоблюдения карантина. Также полиция составила 74 протокола.

"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проверили 2651 человека, осмотрели 1301 субъект хозяйствования и 775 общественных мест.

"В результате проверок выявили 771 нарушение карантинных ограничений, составили 216 протоколов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.

Отметим, в Минздраве ранее заявили, что "британський" штамм коронавируса циркулирует по всей Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19