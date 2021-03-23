ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин у Закарпатській області: перевіряють хворих COVID-19, які лікуються вдома

Новость на русском → Закарпатська область, Вівторок 23 березня 2021 14:42
Карантин у Закарпатській області: перевіряють хворих COVID-19, які лікуються вдома Фото: люди в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Закарпатській області перевіряють хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються вдома. Для цього створені спеціальні мобільні групи.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

За 10 днів в області було виявлено та задокументовано 1771 адміністративне правопорушення через недотримання карантину. Також поліцією складено 74 протоколи.

"У Закарпатській області тривають перевірки хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, перевірили 2651 особу, оглянули 1301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць.

"У результаті перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень, складено 216 протоколів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.

Зазначимо, в МОЗ раніше заявили, що "британський" штам коронавірусу циркулює по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19