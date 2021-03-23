Карантин у Закарпатській області: перевіряють хворих COVID-19, які лікуються вдома
У Закарпатській області перевіряють хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються вдома. Для цього створені спеціальні мобільні групи.
За 10 днів в області було виявлено та задокументовано 1771 адміністративне правопорушення через недотримання карантину. Також поліцією складено 74 протоколи.
"У Закарпатській області тривають перевірки хворих з діагнозом COVID-19, які лікуються амбулаторно", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, перевірили 2651 особу, оглянули 1301 суб’єкт господарювання та 775 громадських місць.
"У результаті перевірок виявлено 771 порушення карантинних обмежень, складено 216 протоколів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.
Зазначимо, в МОЗ раніше заявили, що "британський" штам коронавірусу циркулює по всій Україні.