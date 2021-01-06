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Карантинное Рождество: как работают учреждения и транспорт

Автор: Анастасия Рокитна

В 2021 году украинцы празднуют Рождество в условиях карантина. Как работают заведения и общественный транспорт - в материале РБК-Украина.

Рестораны работают по такому графику: с 07:00 до 23:00 (расчетные операции разрешено проводить до 22:00).

Общественный транспорт во время карантина останавливать не будут. Однако в транспорте будут действовать ограничения по количеству пассажиров: не больше числа сидячих мест.

Также работают магазины, ТРЦ, и рынки, но с соблюдением каранинних требований.

Минздрав рекомендует украинцам во время празднования ограничить количество гостей, избегать рукопожатий и объятий, ограничить пребывание лиц в местах, где готовят еду и т. д.

В Минздраве также призывают не устраивать и не участвовать ни в каких зимних праздниках, если в семье есть зараженные коронавирусом, если есть симптомы COVID-19, если ожидают результаты анализов на коронавирус и, если человек - контактное лицо.

Отметим, что с 8 по 24 января в Украине начинает действовать усиленный карантин. В этот период заведения общественного питания смогут только выдавать заказы на вынос или доставлять их по адресу. Общественный транспорт, по сравнению с весенним жестким карантином, продолжит работать без изменений

Напомним, поезда и самолеты во время рождественский праздников также продолжат осуществлять внутренние и международные рейсы.

Отметим, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

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