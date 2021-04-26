Казахстан начал прививать от коронавируса собственной вакциной

В Казахстане в понедельник, 26 апреля, стартовала кампания вакцинации против коронавируса казахским препаратом QazVac. Одним из первых, кто привился данной вакциной, стал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

В Управлении общественного здравоохранения столицы Казахстана Нур-Султана сообщили, что первая партия из 6 тысяч доз вакцины QazVac уже поступила на склады. Всего на складах казахской столицы хранится 55 тысяч доз вместе с российским препаратом "Спутник-V".

Как отметил глава управления Тимур Муратов, граждане сами могут выбрать, какой вакциной прививаться.

Всего по Казахстану распределили 50 тысяч доз собственной вакцины. Министр здравоохранения Алексей Цой, который вакцинировался QazVac сообщил, что чувствует себя "хорошо" после укола. По его словам, казахское правительство сейчас ведет переговоры с турецкими партнерами о производстве будущих партий вакцины.