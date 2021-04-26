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Казахстан почав прищеплювати від коронавірусу власною вакциною

Новость на русском → Казахстан, Понеділок 26 квітня 2021 15:21
Казахстан почав прищеплювати від коронавірусу власною вакциною Фото: у Казахстані вітчизняним препаратом QazVac почали прищеплювати 26 квітня (facebook.com/ZhetysuPress)
Автор: Ігор Литвиненко

У Казахстані в понеділок, 26 квітня, стартувала кампанія вакцинації проти коронавірусу казахським препаратом QazVac. Одним з перших, хто прищепився даною вакциною, став міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой.

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

В управлінні громадської охорони здоров'я столиці Казахстану Нур-Султана повідомили, що перша партія з 6 тисяч доз вакцини QazVac вже надійшла на склади. Всього на складах казахської столиці зберігається 55 тисяч доз разом з російським препаратом "Супутник-V".

Як зазначив голова управління Тимур Муратов, громадяни самі можуть вибрати, якою вакциною щепитися.

Всього по Казахстану розподілили 50 тисяч доз власної вакцини. Міністр охорони здоров'я Олексій Цой, який вакцинувався QazVac повідомив, що відчуває себе "добре" після уколу. За його словами, Казахський уряд зараз веде переговори з турецькими партнерами про виробництво майбутніх партій вакцини.

Нагадаємо, на початку квітня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вакцинувався від COVID - 19 російським "Супутником V".

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз може відкрити кордони для туристів, які прищепилися від covid схваленими вакцинами.

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