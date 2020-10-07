Казахстан ужесточит контроль на границе из-за коронавируса

Из-за коронавируса в соседних странах Казахстана ужесточает контроль на государственной границе. Люди, которые прибывают из стран "красных зон", будут проходить быстрое тестирование.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба.

По его словам, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в соседних странах Казахстан усилит контроль на пунктах пропуска на государственной границе. Он подчеркнул, что на 5 октября в России выявили 12 608 новых случаев, в Узбекистане - 374, в Киргизии - 244.

"Нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из "красных зон", - отметил Токаев.

Он добавил, что правительство должно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно с теми, которые находятся в зоне неблагоприятной ситуации.

Напомним, ранее Казахстан приостановил возобновление авиасообщения с другими странами. А иностранцев обязали предъявлять справки об обследовании на COVID-19. При ее отсутствии пассажира отправляют в стационар на два дня на время тестирования.

Отметим, Казахстан открыт для путешественников из Украины.