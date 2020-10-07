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Казахстан посилить контроль на кордоні через коронавірус

Новость на русском → Нурсултан, Середа 07 жовтня 2020 11:18
Казахстан посилить контроль на кордоні через коронавірус Фото: Касим-Жомарт Токаєв (facebook com KasimComertTokayev)
Автор: РБК-Україна

Через коронавірус у сусідніх країнах Казахстану посилює контроль на державному кордоні. Люди, які прибувають з країн "червоних зон", будуть проходити швидке тестування.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає його пресс-служба.

За його словами, на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в сусідніх країнах Казахстан посилить контроль на пунктах пропуску на державному кордоні. Він підкреслив, що на 5 жовтня в Росії виявили 12 608 нових випадків, в Узбекистані - 374, в Киргизії - 244.

"Потрібно повернути жорсткий режим епідемічного контролю в аеропортах і на залізничних вокзалах, налагодити експрес-тестування осіб, що перебувають з "червоних зон", - зазначив Токаєв.

Він додав, що уряд має вивчити варіанти оптимізації дорожнього сполучення з зарубіжними країнами, особливо з тими, які знаходяться в зоні несприятливої ситуації.

Нагадаємо, раніше Казахстан призупинив відновлення авіасполучення з іншими країнами. А іноземців зобов'язали надавати довідки про обстеження на COVID-19. При її відсутності пасажира відправляють в стаціонар на два дні на час тестування.

Зазначимо, Казахстан відкритий для мандрівників з України.

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