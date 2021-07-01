Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг
Фото: Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли и образования. Непривитых обещают отстранить от очной работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление главного санитарного врача страны.
Решение вступает в силу уже завтра, 2 июля.
Отмечается, что те, кто не вакцинируется против коронавируса должны будут сдавать ПЦР-тест раз в неделю. Платить за него придется самим сотрудникам или их работодателям.
Известно, что первую дозу вакцины необходимо получить до 15 июля, а к 15 августа 2021 - вторую.
Согласно постановлению, новые требования коснутся сотрудников таких объектов:
- обменных пунктов, ломбардов;
- салонов красоты, парикмахерских, объектов по предоставлению услуг маникюра и педикюра, косметологических услуг;
- фитнес-центров, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров;
- спа- и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, пляжей;
- целлюлозно-бумажной промышленности, швейных ателье, фотосалонов;
- обувных мастерских, цветочных магазинов, сервисов по ремонту обуви и одежды, ремонту оргтехники;
- предоставление услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, типографий;
- оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов;
- общественного питания. Под норму попали не только сотрудники кафе и ресторанов, но также и столовых, расположенных в организованных коллективах, а также поставщик еды и работники стрит-фудов;
- культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-развлекательные организации;
- сферы предоставления услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
- осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций / автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров
- организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
- санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
- медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий и аптек;
- жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывоз отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы;
- организаций, предоставляющих услуги экскурсионной деятельности;
- досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты по реализации лотерейных билетов.