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Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг

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Казахстан, Четверг 01 июля 2021 13:41
Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг Фото: Казахстан ввел обязательную вакцинацию для сферы торговли и услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Казахстане ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли и образования. Непривитых обещают отстранить от очной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление главного санитарного врача страны.

Решение вступает в силу уже завтра, 2 июля.

Отмечается, что те, кто не вакцинируется против коронавируса должны будут сдавать ПЦР-тест раз в неделю. Платить за него придется самим сотрудникам или их работодателям.

Известно, что первую дозу вакцины необходимо получить до 15 июля, а к 15 августа 2021 - вторую.

Согласно постановлению, новые требования коснутся сотрудников таких объектов:

  • обменных пунктов, ломбардов;
  • салонов красоты, парикмахерских, объектов по предоставлению услуг маникюра и педикюра, косметологических услуг;
  • фитнес-центров, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров;
  • спа- и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, пляжей;
  • целлюлозно-бумажной промышленности, швейных ателье, фотосалонов;
  • обувных мастерских, цветочных магазинов, сервисов по ремонту обуви и одежды, ремонту оргтехники;
  • предоставление услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, типографий;
  • оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов;
  • общественного питания. Под норму попали не только сотрудники кафе и ресторанов, но также и столовых, расположенных в организованных коллективах, а также поставщик еды и работники стрит-фудов;
  • культуры и досуга: музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-развлекательные организации;
  • сферы предоставления услуг по проживанию населения: гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие;
  • осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций / автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров
  • организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
  • санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
  • медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
  • организаций здравоохранения, в том числе лабораторий и аптек;
  • жизнеобеспечения и коммунального хозяйства: организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывоз отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы;
  • организаций, предоставляющих услуги экскурсионной деятельности;
  • досуга, развлекательных игровых объектов: компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры и парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и пункты по реализации лотерейных билетов.
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