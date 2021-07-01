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Казахстан ввів обов'язкову вакцинацію для сфери торгівлі та послуг

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Казахстан, Четвер 01 липня 2021 13:41
Казахстан ввів обов'язкову вакцинацію для сфери торгівлі та послуг Фото: Казахстан ввів обов'язкову вакцинацію для сфери торгівлі та послуг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Казахстані запровадили обов'язкову вакцинацію для працівників сфери послуг, торгівлі та освіти. Нещеплених обіцяють відсторонити від очної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову головного санітарного лікаря країни.

Рішення набирає чинності вже завтра, 2 липня.

Зазначається, що ті, хто не щепиться проти коронавірусу повинні будуть здавати ПЛР-тест раз в тиждень. Платити за нього доведеться самим співробітникам або їх роботодавцям.

Відомо, що першу дозу вакцини необхідно отримати до 15 липня, а до 15 серпня 2021 року - другу.

Згідно з постановою, нові вимоги торкнуться співробітників таких об’єктів:

  • обмінних пунктів, ломбардів;
  • салонів краси, перукарень, об'єктів з надання послуг манікюру і педикюру, косметологічних послуг;
  • фітнес-центрів, спорткомплексів, спортивно-оздоровчих центрів;
  • спа- і масажних салонів, лазень, саун, басейнів, пляжів;
  • целюлозно-паперової промисловості, швейних ательє, фотосалонів;
  • взуттєвих майстерень, квіткових магазинів, сервісів по ремонту взуття та одягу, ремонту оргтехніки;
  • надання послуг адвоката, нотаріуса, бухгалтера і консалтингу, друкарень;
  • оптової та роздрібної торгівлі (зберігання) продукції і товарів народного споживання, в тому числі ринків, торгових домів, торгових мереж, торгово-розважальних центрів, магазинів, мінімаркетів, супермаркетів, гіпермаркетів;
  • громадського харчування. Під норму потрапили не тільки співробітники кафе і ресторанів, але також і столових, розміщених в організованих колективах, а також постачальник їжі і працівники стріт-фудів;
  • культури і дозвілля: музеї, музеї-заповідники, бібліотеки, концертні організації, філармонії, театри, кінотеатри, концертні зали, клуби, галереї, виставки, цирки та інші культурно-дозвільні організації;
  • сфери надання послуг з проживання населення: готелі, готелі, хостели, мотелі, гуртожитки, кемпінги та інші;
  • що здійснюють пасажирські перевезення, аеропортів, залізничних, автомобільних і водних вокзалів, річкових і морських портів, автостанцій / автопереходів, пунктів обслуговування пасажирів;
  • організацій освіти і виховання, в тому числі освітніх розвиваючих і корекційних центрів (для дорослих і дітей), навчально-виробничих комбінатів та інших позашкільних організацій;
  • санаторно-курортного і оздоровчого призначення (санаторії, будинки / бази / зони відпочинку, профілакторії, дитячі оздоровчі табори (пришкільні, заміські), туристські бази і інші);
  • медико-соціальних об'єктів всіх типів (будинки для людей похилого віку, інвалідів, будинки дитини та інші);
  • організацій охорони здоров'я, в тому числі лабораторій і аптек;
  • життєзабезпечення і комунального господарства: організації водопостачання, теплопостачання, електропостачання, з прибирання територій та вивезення відходів, по дезобробці приміщень і територій, аварійно-рятувальні служби;
  • організацій, що надають послуги екскурсійної діяльності;
  • дозвілля, розважальних ігрових об'єктів: комп'ютерні клуби, більярдні зали, боулінги, розважальні центри і парки, атракціони, аквапарки, караоке, лотерейні клуби і пункти з реалізації лотерейних квитків.
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