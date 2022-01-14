ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Казахстане усилили карантин на фоне рекорда по заражениям COVID-19

Новина українською →
Казахстан, Пятница 14 января 2022 01:58
В Казахстане усилили карантин на фоне рекорда по заражениям COVID-19 Фото: в Казахстане усилили карантин на фоне рекорда по заражениям COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

За прошедшие сутки в Казахстане впервые зафиксировали более 9 100 случаев заболевания COVID-19. Правительство Республики Казахстан объявило об усилении карантинных мер на фоне резкого увеличения заболеваемости COVID-19 и распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KazTAG.

С пятницы, 14 января, для посещения спортивно-оздоровительных, фитнес- и йога-центров, бассейнов, саун или бань жителям страны также понадобится наличие "зеленого" безопасного статуса.

Речь идет о наличии вакцинации против COVID-19, ПЦР-теста с отрицательным результатом, с момента отбора проб которого прошло максимум семь суток, постоянных медицинских показаний или справки о выздоровлении от коронавирусной инфекции в течение трех месяцев.

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 9 122 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким приростом заражений в стране с начала пандемии. В Нур-Султане, в частности, положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 5 118 человек - это новый рекорд для столицы.

Во вторник в Казахстане на фоне резкого скачка COVID-заражений количество случаев коронавируса превысило миллион.

Ранее мы писали, что в Казахстане ужесточают карантин на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе