В Казахстане усилили карантин на фоне рекорда по заражениям COVID-19

С пятницы, 14 января, для посещения спортивно-оздоровительных, фитнес- и йога-центров, бассейнов, саун или бань жителям страны также понадобится наличие "зеленого" безопасного статуса.

Речь идет о наличии вакцинации против COVID-19, ПЦР-теста с отрицательным результатом, с момента отбора проб которого прошло максимум семь суток, постоянных медицинских показаний или справки о выздоровлении от коронавирусной инфекции в течение трех месяцев.

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 9 122 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким приростом заражений в стране с начала пандемии. В Нур-Султане, в частности, положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 5 118 человек - это новый рекорд для столицы.

Во вторник в Казахстане на фоне резкого скачка COVID-заражений количество случаев коронавируса превысило миллион.