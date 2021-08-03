В КГГА рассказали, кто получит пропуск на транспорт в Киеве в случае локдауна
Киевские власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Форма будет обнародована в начале следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Владимира Бондаренко в эфире канала "Украина 24".
"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство", - сказал он.
По его словам, перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.
Как отметил Бондаренко, подготовка к внедрению пропусков означает, что в городе не исключают возможности локдауна, "к сожалению, как весь мир".
По его словам, власти работают над тем, чтобы выдавать пропуска для посещения медицинских учреждений. В то же время, для некритических случаев, к примеру, отвезти ребенка в садик, пропуска не предусмотрены.
Напомним, Киев может ограничить доступ в общественный транспорт в случае введения локдауну. На этот раз пускать в транспорт планируют по электронным спецпропускам.
С 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки на получение спецпропуска. Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников.