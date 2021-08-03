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У КМДА розповіли, хто отримає перепустку на транспорт в Києві в разі локдауну

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 11:38
У КМДА розповіли, хто отримає перепустку на транспорт в Києві в разі локдауну Фото: Київ готується до нового локдауну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Київська влада налагодила систему видачі електронних перепусток на транспорт на випадок запровадження локдауну. Форма буде оприлюднена на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Володимира Бондаренка в ефірі каналу "Україна 24".

"Хто може отримати? Звичайно, що це підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють у сфері фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство", - сказав він.

За його словами, перелік буде трохи розширений в порівнянні з попередніми локдаунами.

Як зазначив Бондаренко, підготовка до запровадження перепусток означає, що в місті не виключають можливості локдауну, "на жаль, як весь світ".

За його словами, влада працює над тим, щоб видавати перепустки для відвідування медичних установ. У той же час, для некритичних випадків, наприклад, відвезти дитину в садок, перепустки не передбачені.

Нагадаємо, Київ може обмежити доступ у громадський транспорт у разі введення локдауну. Цього разу пускати в транспорт планують за електронними спецперепустками.

З 10 серпня на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки на отримання спецперепустки. Підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.

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