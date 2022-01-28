Киев бьет COVID-рекорды. Ученые рассказали, почему для карантина может быть поздно
Ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшается. Количество новых положительных ПЦР-тестов увеличилось в десять раз.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.
В Киеве количество новых положительных ПЦР тестов увеличилось в десять раз по сравнению с минимальными значениями начала месяца. Впрочем, этого не видно на динамике новых обнаружений из-за существенных задержек обнародования результатов тестирования.
"По количеству тестов Киев уже превысил максимум прошлой волны на 50%. Подобные задержки могут повлиять на своевременность введения мер по сдерживанию инфекции", - сообщили ученые.
Коронавирус в Киеве
С начала года Киев находится в антилидерах по новых случаях коронавируса в регионах. За минувшие сутки в городе заболели 2384 человека, умерли - 10, а выздоровели - 739.
Карантин в столице
Город сегодня находится в "желтой" зоне карантина.
Запрещено:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Напомним, столичные школы и садики не закрываются на карантин, несмотря на вспышку коронавируса.