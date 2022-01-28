Київ б'є COVID-рекорди. Вчені розповіли, чому для карантину може бути пізно

Ситуація з коронавірусом в Києві значно погіршується. Кількість нових позитивних ПЛР-тестів збільшилася вдесятеро.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прогноз НАН .

У Києві кількість нових позитивних ПЛР тестів збільшилася вдесятеро в порівнянні із мінімальними значеннями початку місяця. Втім, цього не видно на динаміці нових виявлень через суттєві затримки оприлюднення результатів тестування.

"За кількістю тестів Київ вже перевищив максимум минулої хвилі на 50%. Подібні затримки можуть вплинути на вчасність запровадження заходів щодо стримування інфекції", - повідомили вчені.

Коронавірус в Києві

З початку року Київ перебуває в антилідерах щодо нових випадків коронавірусу в регіонах. За минулу добу у місті захворіли 2384 людей, померли - 10, а одужали - 739.

Карантин в столиці

Місто на сьогодні перебуває в "жовтій" зоні карантину.

Заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу.