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Киев бьет COVID-рекорды. Ученые рассказали, почему для карантина может быть поздно

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом в Киеве значительно ухудшается. Количество новых положительных ПЦР-тестов увеличилось в десять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.

В Киеве количество новых положительных ПЦР тестов увеличилось в десять раз по сравнению с минимальными значениями начала месяца. Впрочем, этого не видно на динамике новых обнаружений из-за существенных задержек обнародования результатов тестирования.

"По количеству тестов Киев уже превысил максимум прошлой волны на 50%. Подобные задержки могут повлиять на своевременность введения мер по сдерживанию инфекции", - сообщили ученые.

Коронавирус в Киеве

С начала года Киев находится в антилидерах по новых случаях коронавируса в регионах. За минувшие сутки в городе заболели 2384 человека, умерли - 10, а выздоровели - 739.

Карантин в столице

Город сегодня находится в "желтой" зоне карантина.

Запрещено:

  • работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, столичные школы и садики не закрываются на карантин, несмотря на вспышку коронавируса.

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Киев