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Киев готов к COVID-вакцинации, город получил более 42 тысяч доз препарата

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 13:15
Киев готов к COVID-вакцинации, город получил более 42 тысяч доз препарата Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Киева заявили о готовности к вакцинации от коронавируса в городе. В КГГА заявили об уменьшении количества случаев коронавируса в городе.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский.

"Все учреждения здравоохранения города готовы к вакцинации. Персонал готов к тому, как действовать во время вакцинации", - заявил он.

КГГА приняла решение о выделении средств на закупку вакцины от коронавируса, напомнил он.

"Киев финансово готов к закупке качественной вакцины, которая поступит в нашу страну в ближайшие дни. Мы надеемся в течение ближайших недель массовая вакцинация начнется", - заявил он.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что столица сегодня получила 42 600 доз вакцины AstraZeneca.

"Киев готов к старту проведения вакцинации. Созданы 15 мобильных бригад. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение", - рассказала она.

Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Подробнее о том, что это за вакцина и насколько она эффективна - в материале РБК-Украина.

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