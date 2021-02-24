Киев готов к COVID-вакцинации, город получил более 42 тысяч доз препарата

Власти Киева заявили о готовности к вакцинации от коронавируса в городе. В КГГА заявили об уменьшении количества случаев коронавируса в городе.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский.

"Все учреждения здравоохранения города готовы к вакцинации. Персонал готов к тому, как действовать во время вакцинации", - заявил он.

КГГА приняла решение о выделении средств на закупку вакцины от коронавируса, напомнил он.

"Киев финансово готов к закупке качественной вакцины, которая поступит в нашу страну в ближайшие дни. Мы надеемся в течение ближайших недель массовая вакцинация начнется", - заявил он.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что столица сегодня получила 42 600 доз вакцины AstraZeneca.

"Киев готов к старту проведения вакцинации. Созданы 15 мобильных бригад. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение", - рассказала она.