Киев готов к COVID-вакцинации, город получил более 42 тысяч доз препарата
Власти Киева заявили о готовности к вакцинации от коронавируса в городе. В КГГА заявили об уменьшении количества случаев коронавируса в городе.
Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский.
"Все учреждения здравоохранения города готовы к вакцинации. Персонал готов к тому, как действовать во время вакцинации", - заявил он.
КГГА приняла решение о выделении средств на закупку вакцины от коронавируса, напомнил он.
"Киев финансово готов к закупке качественной вакцины, которая поступит в нашу страну в ближайшие дни. Мы надеемся в течение ближайших недель массовая вакцинация начнется", - заявил он.
Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург рассказала, что столица сегодня получила 42 600 доз вакцины AstraZeneca.
"Киев готов к старту проведения вакцинации. Созданы 15 мобильных бригад. Медики мобильных бригад прошли соответствующее обучение", - рассказала она.
Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.
Подробнее о том, что это за вакцина и насколько она эффективна - в материале РБК-Украина.