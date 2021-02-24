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Київ готовий до COVID-вакцинації, місто отримало понад 42 тисяч доз препарату

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 13:15
Київ готовий до COVID-вакцинації, місто отримало понад 42 тисяч доз препарату Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Києва заявила про готовність до вакцинації від коронавірусу в місті. У КМДА заявили про зменшення кількості випадків коронавірусу в місті.

Про це заявив на брифінгу перший заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Всі заклади охорони здоров'я міста готові до вакцинації. Персонал готовий до того, як діяти під час вакцинації", - заявив він.

КМДА прийняла рішення про виділення коштів на закупівлю вакцини від коронавірусу, нагадав він.

"Київ фінансово готовий до закупівлі якісної вакцини, яка надійде до нашої країни в найближчі дні. Ми сподіваємось, протягом найближчих тижнів масова вакцинація розпочнеться", - заявив він.

Директор Департаменту охорону здоров’я КМДА Валентина Гінзбург розповіла, що столиця сьогодні отримала 42 600 доз вакцини AstraZeneca.

"Київ готовий до старту проведення вакцинації. Створено 15 мобільних бригад. Медики мобільних бригад пройшли відповідне навчання", - розповіла вона.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, що це за вакцина і наскільки вона ефективна - у матеріалі РБК-Україна.

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