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Киев готов развернуть шесть тысяч мест в больницах, но не хватает врачей, - Кличко

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 23:57
Киев готов развернуть шесть тысяч мест в больницах, но не хватает врачей, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах для больных коронавирусом. Однако городу не хватает медиков, которые будут работать с такими больными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

В Киеве сейчас подготовлены 5,5 тысячи мест в инфекционных отделениях.

"Мы можем сделать еще много мест, но самый главный вопрос - кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения", - сказал мэр.

Он отметил, что киевская власть дополнительно доплачивает медикам, работающим с COVID, они получают в общей сложности 30-35 и даже 40 тысяч гривен в месяц.

"Оборудование есть, аппараты ИВЛ - более 500, 90% наших мест обеспечены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", - заявил Кличко.

Карантин в Киеве ужесточают, уже с 1 ноября столица будет жить с ограничениями "красной" зоны. Кроме того, столичные власти ввели ряд дополнительных правил.

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