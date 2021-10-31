Київ готовий розгорнути шість тисяч місць у лікарнях, але не вистачає лікарів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі необхідності розгорнути ще 6 тисяч місць у лікарнях для хворих коронавірусом. Однак місту не вистачає медиків, які працюватимуть з такими хворими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Україна 24" .

У Києві зараз підготовлено 5,5 тисячі місць в інфекційних відділеннях.

"Ми можемо зробити ще багато місць, але найголовніше питання - хто буде надавати допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі напруги", - сказав мер.

Він зазначив, що київська влада додатково доплачує медикам, які працюють з COVID, вони отримують в цілому 30-35 і навіть 40 тисяч гривень на місяць.

"Обладнання є, апарати ШВЛ - понад 500, 90% наших місць забезпечені киснем. Але загроза того, що кількість хворих буде перевищувати кількість лікарів і місць в лікарнях, залишається сьогодні", - заявив Кличко.