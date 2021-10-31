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Київ готовий розгорнути шість тисяч місць у лікарнях, але не вистачає лікарів, - Кличко

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 23:57
Київ готовий розгорнути шість тисяч місць у лікарнях, але не вистачає лікарів, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі необхідності розгорнути ще 6 тисяч місць у лікарнях для хворих коронавірусом. Однак місту не вистачає медиків, які працюватимуть з такими хворими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Україна 24".

У Києві зараз підготовлено 5,5 тисячі місць в інфекційних відділеннях.

"Ми можемо зробити ще багато місць, але найголовніше питання - хто буде надавати допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі напруги", - сказав мер.

Він зазначив, що київська влада додатково доплачує медикам, які працюють з COVID, вони отримують в цілому 30-35 і навіть 40 тисяч гривень на місяць.

"Обладнання є, апарати ШВЛ - понад 500, 90% наших місць забезпечені киснем. Але загроза того, що кількість хворих буде перевищувати кількість лікарів і місць в лікарнях, залишається сьогодні", - заявив Кличко.

Карантин у Києві посилюють, вже з 1 листопада столиця житиме з обмеженнями "червоної" зони. Крім того, столична влада ввела низка додаткових правил.

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