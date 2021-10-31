Киев готов развернуть шесть тысяч мест в больницах, но не хватает врачей, - Кличко

В Киеве сейчас подготовлены 5,5 тысячи мест в инфекционных отделениях.

"Мы можем сделать еще много мест, но самый главный вопрос - кто будет оказывать помощь? Нам не хватает врачей. Сегодня уже врачи работают на грани напряжения", - сказал мэр.

Он отметил, что киевская власть дополнительно доплачивает медикам, работающим с COVID, они получают в общей сложности 30-35 и даже 40 тысяч гривен в месяц.

"Оборудование есть, аппараты ИВЛ - более 500, 90% наших мест обеспечены кислородом. Но, тем не менее, угроза того, что количество больных будет превышать количество врачей и мест в больницах, остается на сегодняшний день", - заявил Кличко.