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Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, - Рубан

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 15:01
Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, - Рубан Фото: глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону. Однако, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Об этом сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии для РБК-Украина.

Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина. Поднятие вопроса о переходе в "оранжевую" зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается "оранжевой" зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан.

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