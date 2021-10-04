Київ має ризики потрапляння до "помаранчеової" зони, - Рубан

Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони. Однак, сьогодні приймаються усі заходи щодо вакцинації, аби запобігти посиленню карантину.

Про це повідомив очільник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан в коментарі для РБК-Україна .

Сьогодні в Києві приймаються усі необхідні заходи, аби запобігти посиленню карантину. Порушення питання щодо переходу до "помаранчевої" зони залежатиме від рівня вакцинації в місті та інших індикаторів.

"Що стосується "помаранчевої" зони, це прогнозована ситуація і, дійсно, Київ має ризики потрапляння до "помаранчевої" зони, але сьогодні таких індикаторів ще немає. Усі заходи приймаються щодо посилення вакцинації усіх категорій населення вісімнадцять плюс по усім сферам бізнесу", - відзначив Олег Рубан.