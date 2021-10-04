Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, - Рубан

Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону. Однако, сегодня принимаются все меры касаемо вакцинации, чтобы предотвратить усиление карантина.

Об этом сообщил глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии для РБК-Украина .

Сегодня в Киеве принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить усиление карантина. Поднятие вопроса о переходе в "оранжевую" зону будет зависеть от уровня вакцинации в городе и других индикаторов.

"Что касается "оранжевой" зоны, это прогнозируемая ситуация и, действительно, Киев имеет риски попадания в "оранжевую" зону, но сегодня таких индикаторов еще нет. Все меры принимаются касаемо усиления вакцинации всех категорий населения восемнадцать плюс по всем сферам бизнеса", - отметил Олег Рубан.