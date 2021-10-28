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Киев в "красной" зоне. Как полиция будет ловить и штрафовать нарушителей без сертификатов

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Четверг 28 октября 2021 18:52
Киев в "красной" зоне. Как полиция будет ловить и штрафовать нарушителей без сертификатов Фото: правоохранители в Киеве будут штрафовать нарушителей без сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

1 ноября Киев перейдет в "красную" зону адаптивного карантина. После введения ограничений будут осуществлять рейдовые проверки правоохранители, в том числе с привлечением Госпотребслужбы и работников Муниципальной охраны.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь киевской полиции Юлия Гирдвилис.

"Выборочные проверки документов в рейсовом транспорте и метро будет проводиться рейдовыми группами правоохранителей. В случае отсутствия у граждан документов будет составляться протоколы, которые потом будут направляться для принятия решения в суд. Все рейдовые группы действуют на постоянном основании", - сообщила Гирдвилис.

Пассажиры должны будут иметь при себе желтый или зеленый COVID-сертификаты. Пассажиры и водители также обязаны пользоваться защитными масками, сообщили в полиции.

Штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа будет определять исключительно суд.

Для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, массовых мероприятий и непродовольственных рынков также будут действовать обязательные условия о наличии у всех посетителей негативного ПЛР-теста или сертификата о вакцинации.

Проверять действительность документов полицейские будут с помощью специальной программы на планшете. В случае подозрений о подделке сертификата будут вызывать следственно-оперативную группу.

Гирдвилис отметила, что правоохранители еще ожидают подробных разъяснений от КГГА по вводимым ограничениям.

Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.

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