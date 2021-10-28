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Київ у "червоній" зоні. Як поліція ловитиме та штрафуватиме порушників без сертифікатів

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Четвер 28 жовтня 2021 18:52
Київ у "червоній" зоні. Як поліція ловитиме та штрафуватиме порушників без сертифікатів Фото: правоохоронці в Києві штрафуватимуть порушників без сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

1 листопада Київ перейде в "червону" зону адаптивного карантину. Після введення обмежень здійснюватимуть рейдові перевірки правоохоронці, в тому числі із залученням Держспоживслужби та працівників муніципальної охорони.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар київської поліції Юлія Гірдвіліс.

"Вибіркові перевірки документів у рейсовому транспорті та метро проводитимуться рейдовими групами правоохоронців. У разі відсутності у громадян документів буде складатися протоколи, які потім будуть направлятися для прийняття рішення до суду. Всі рейдові групи діють на постійній основі", - повідомила Гірдвіліс.

Пасажири повинні будуть мати при собі жовтий або зелений COVID-сертифікати. Пасажири і водії також зобов'язані користуватися захисними масками, повідомили в поліції.

Штраф за порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначатиме виключно суд.

Для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, масових заходів і непродовольчих ринків також будуть діяти обов'язкові умови про наявність у всіх відвідувачів негативного ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію.

Перевіряти дійсність документів поліцейські будуть за допомогою спеціальної програми на планшеті. У разі підозр про підробку сертифіката викликатимуть слідчо-оперативну групу.

Гірдвіліс зазначила, що правоохоронці ще очікують докладних роз'яснень від КМДА щодо обмежень, що вводяться.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві посилюють карантин.

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