UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев в "красной" зоне. Как полиция будет ловить и штрафовать нарушителей без сертификатов

Автор: Олег Черныш

1 ноября Киев перейдет в "красную" зону адаптивного карантина. После введения ограничений будут осуществлять рейдовые проверки правоохранители, в том числе с привлечением Госпотребслужбы и работников Муниципальной охраны.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь киевской полиции Юлия Гирдвилис.

"Выборочные проверки документов в рейсовом транспорте и метро будет проводиться рейдовыми группами правоохранителей. В случае отсутствия у граждан документов будет составляться протоколы, которые потом будут направляться для принятия решения в суд. Все рейдовые группы действуют на постоянном основании", - сообщила Гирдвилис.

Пассажиры должны будут иметь при себе желтый или зеленый COVID-сертификаты. Пассажиры и водители также обязаны пользоваться защитными масками, сообщили в полиции.

Штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа будет определять исключительно суд.

Для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, массовых мероприятий и непродовольственных рынков также будут действовать обязательные условия о наличии у всех посетителей негативного ПЛР-теста или сертификата о вакцинации.

Проверять действительность документов полицейские будут с помощью специальной программы на планшете. В случае подозрений о подделке сертификата будут вызывать следственно-оперативную группу.

Гирдвилис отметила, что правоохранители еще ожидают подробных разъяснений от КГГА по вводимым ограничениям.

Напомним, с 1 ноября в Киеве ужесточают карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев