Киев в "красной" зоне. Как полиция будет ловить и штрафовать нарушителей без сертификатов

"Выборочные проверки документов в рейсовом транспорте и метро будет проводиться рейдовыми группами правоохранителей. В случае отсутствия у граждан документов будет составляться протоколы, которые потом будут направляться для принятия решения в суд. Все рейдовые группы действуют на постоянном основании", - сообщила Гирдвилис.

Пассажиры должны будут иметь при себе желтый или зеленый COVID-сертификаты. Пассажиры и водители также обязаны пользоваться защитными масками, сообщили в полиции.

Штраф за нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа будет определять исключительно суд.

Для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, массовых мероприятий и непродовольственных рынков также будут действовать обязательные условия о наличии у всех посетителей негативного ПЛР-теста или сертификата о вакцинации.

Проверять действительность документов полицейские будут с помощью специальной программы на планшете. В случае подозрений о подделке сертификата будут вызывать следственно-оперативную группу.

Гирдвилис отметила, что правоохранители еще ожидают подробных разъяснений от КГГА по вводимым ограничениям.