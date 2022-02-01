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Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина: в KSE назвали причину

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 11:45
Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина: в KSE назвали причину Фото: Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киев, по показателям карты эпидситуации в стране, оказался в "оранжевой" зоне карантина при самых высоких показателях вакцинации. Причиной тому является превышение допустимой нормы динамики госпитализаций COVID-больных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Institute Юрия Ганиченко.

"Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели по заболеваемости и самые высокие - по вакцинации. Сегодня Киев вошел в "оранжевый" уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых меньших", - пояснил он.

По словам эксперта, регионы-лидеры, которые показывают более 50% вакцинации (Киев показывает более 70%), продолжают быть с наименьшим и нагрузкой на медицинскую систему и уровнем заболеваемости в целом.

Напомним, по данным KSE, на этой неделе может расшириться "красная" зона карантина, еще 9 областей под угрозой введения локдауна.

Ранее стало известно, что в Киеве заболеваемость гриппом и COVID за неделю выросла почти в два раза.

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