Парад вхождения регионов в "красную" зону. Под угрозой локдауна еще 9 областей: список
В Украине может расшириться "красная" зона карантина. Еще 9 областей под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.
Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Institute Екатерина Кузьминова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ее брифинг.
По ее словам, в Киевской школе экономики ожидают парада вхождения регионов в "красную" зону.
"9 регионов Украины уже имеют признаки "красной" зоны и могут быть переведены в нее. Присоединиться к Ивано-Франковской и Ровенской областям, которые в "красной" зоне, эти области могут уже на этой неделе", - заявила она.
Какие области под угрозой вхождения в "красную" зону:
- Винницкая,
- Донецкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Сумская,
- Хмельницкая.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне
В "красной" зоне адаптивного карантина запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения "красного" уровня не будут применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.
Напомним, в Украине фиксируют вспышку случаев коронавируса, вчера заболели более 30 тысяч человек.