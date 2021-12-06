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Киев переходит в "желтую" зону

Автор: Валерия Полищук

Киев выходит из "красной" зоны адаптивного карантина. С полуночи вторника, 7 декабря, столица будет находиться в "желтой зоне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал он.

Какие ограничения действую сейчас

В столице, которая с начала ноября находилась в "красной" зоне карантина, действуют следующие ограничения:

Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

  • заведения питания,
  • гостиницы,
  • учреждения и заведения социальной защиты,
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • Управление труда и соцзащиты,
  • Управление пенсионного фонда,
  • ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

При этом метрополитен и другой общественный транспорт Киева работает в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте для осуществления поездки.

Какие меры будут действовать с 7 декабря

Так, с завтрашнего дня в Киеве будет запрещена:

  • работа образовательных учреждений, в которых привиты по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
  • проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа ресторанов и баров, кроме заказов на вынос и доставки;
  • работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Однако эти меры не будут действовать, в случае если все сотрудники и посетители будут иметь один из следующих документов:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат;
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Отметим, что "желтый" сертификат о вакцинации теперь действует до 30 дней.

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