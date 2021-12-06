Киев переходит в "желтую" зону

Киев выходит из "красной" зоны адаптивного карантина. С полуночи вторника, 7 декабря, столица будет находиться в "желтой зоне".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова.
"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал он.
В столице, которая с начала ноября находилась в "красной" зоне карантина, действуют следующие ограничения:
Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:
Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
При этом метрополитен и другой общественный транспорт Киева работает в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте для осуществления поездки.
Так, с завтрашнего дня в Киеве будет запрещена:
Однако эти меры не будут действовать, в случае если все сотрудники и посетители будут иметь один из следующих документов:
Отметим, что "желтый" сертификат о вакцинации теперь действует до 30 дней.