Киев переходит в "желтую" зону

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 7 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал он.

Какие ограничения действую сейчас

В столице, которая с начала ноября находилась в "красной" зоне карантина, действуют следующие ограничения:

Только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания,

гостиницы,

учреждения и заведения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление пенсионного фонда,

ТРЦ;

Детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

При этом метрополитен и другой общественный транспорт Киева работает в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте для осуществления поездки.

Какие меры будут действовать с 7 декабря

Так, с завтрашнего дня в Киеве будет запрещена:

работа образовательных учреждений, в которых привиты по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа ресторанов и баров, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Однако эти меры не будут действовать, в случае если все сотрудники и посетители будут иметь один из следующих документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат;

международное свидетельство о вакцинации;

иностранный COVID-сертификат о прививке вакцинами, разрешенными ВОЗ;

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действующий 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID (действующий 105 дней с даты установления диагноза).

Отметим, что "желтый" сертификат о вакцинации теперь действует до 30 дней.