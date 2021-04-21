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Киев может перейти из "красной" зоны карантина до майских праздников, - Рубан

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19. В связи с этим столица до майских праздников может выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпостребслужбы Киева Олег Рубан.

"Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются высокими. У нас есть положительная динамика и мы можем на днях перейти к "оранжевой" зоне", - заявил Рубан.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Утро с Украиной" заявил, что Киев до конца недели может перейти сразу в "желтую" зону карантина.

"Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейти из "красного" уровня к "желтому". Но все зависит от нас. COVID он атеист - для него нет праздника", - заявил Степанов.

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