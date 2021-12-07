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Киев приближается к отметке 70% вакцинированных от COVID, - Ляшко

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 13:12
Киев приближается к отметке 70% вакцинированных от COVID, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

На сегодня Киев приближается к отметке 70% вакцинированных от коронавируса. Речь идет о взрослом населении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра здравоохранения Виктора Ляшко на полях форума "Украина 30".

"Мы, когда говорили о вакцинации 70% взрослого населения, также не верили (что этого уровня удастся быстро достичь, - ред.). Но на сегодня город Киев приближается уже к этой отметке и реально может выполнить национальный план, утвержденный Кабмином, на территории одной административной единицы, когда город Киев вакцинирует 70% взрослого населения двумя дозами", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт рассказал РБК-Украина, что пандемия COVID будет побеждена после того, как будет вакцинировано 70% населения.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что все COVID-ограничения можно будет снять при вакцинации 70% населения.

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