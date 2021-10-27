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Шмыгаль: COVID-ограничения можно будет снять при вакцинации 70% населения

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Среда 27 октября 2021 16:49
Шмыгаль: COVID-ограничения можно будет снять при вакцинации 70% населения Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Карантинные ограничения из-за COVID можно будет снять по всей Украине при вакцинации 70% населения. Речь идет о вакцинации хотя бы 20 млн взрослых украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьера Дениса Шмыгаля по итогам поездки в Донецкую область.

По его словам, Украина потратила миллиарды гривен на закупку вакцин.

"Вакцинация населения, 70% вакцинированного населения означает, что пандемия практически будет преодолена, и мы вообще сможем снимать ограничения", - отметил Шмыгаль.

Он также отметил, что это количество удастся провакцинировать, если Украина достигнет темпов по 1,5 млн прививок в неделю.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что Кабмин не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться, а жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на сегодня хотя бы одной дозой вакцинировались уже 30% взрослых украинцев.

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