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Киев продлил запрет на проведение ярмарок

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 15:45
Киев продлил запрет на проведение ярмарок Фото: в Киеве продлили запрет на проведение ярмарок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение 12 апреля выдал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook.

Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.

Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.

"Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 до 12 апреля", - заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.

Напомним, сегодня глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина.

Со списком ограничений, которые сейчас действуют на территории Киева, можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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