Киев продлил запрет на проведение ярмарок
В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина. Соответствующее распоряжение 12 апреля выдал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook.
Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.
Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.
"Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 до 12 апреля", - заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.
Напомним, сегодня глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина.
Со списком ограничений, которые сейчас действуют на территории Киева, можете ознакомиться в материале РБК-Украина.