Київ продовжив заборону на проведення ярмарків
У Києві продовжили дію заборони на проведення ярмарків під час карантину. Відповідне розпорядження 12 квітня видав керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА на сторінці у Facebook.
Як заявили в КМДА, заборона на проведення ярмарків на території Києва буде діяти до окремого розпорядження.
Проведення ярмарків у Києві заборонили 1 квітня через погіршення ситуації з коронавірусом. Початково датою завершення дії цієї заборони було визначено 12 квітня.
"Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня", - заявляв тоді заступник глави КМДА Олексій Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони карантину.
Зі списком обмежень, які зараз діють на території Києва, можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.