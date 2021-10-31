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Киев уходит на карантин. Как будет работать метро в локдаун (список документов)

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Киев, Воскресенье 31 октября 2021 16:38
Киев уходит на карантин. Как будет работать метро в локдаун (список документов) Фото: карантин в Киеве ужесточают (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

"Красная" зона карантина в Киеве начинает действовать с 1 ноября. Кроме общих ограничений в столице будут действовать и дополнительные, в частности для транспорта.

Подробнее о том, как будет работать метро в Киеве во время локдауна - в материале РБК-Украина ниже.

Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, с 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии COVID-документов.

Так, пассажиры в метро должны иметь при себе один из таких документов:

  • сертификат о вакцинации,
  • негативный ПЦР-тест,
  • тест на антиген,
  • сертификат о выздоровлении.

Наличие документов при входе в метро проверять не будут. Но правоохранители будут ходить со спонтанными проверками. Пассажирам, которые не имеют необходимых документов, грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Отметим, COVID-документы нужны не только для метро, но и для всего общественного транспорта столицы.

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С 1 ноября без наличия COVID-документов у персонала и посетителей не смогут работать, в частности, кафе, рестораны, кинотеатры, театры. Также COVID-документы нужны и для ТРЦ. Кроме того, несовершеннолетним вход в торговые центры без сопровождения COVID-безопасных взрослых запрещен.

Школы Киева с понедельника работать не будут, исключение сделали только для садиков, но при условии вакцинации педагогов.

Киев уходит на карантин. Как будет работать метро в локдаун (список документов)

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