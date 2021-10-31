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Київ іде на карантин. Як працюватиме метро у локдаун (список документів)

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Київ, Неділя 31 жовтня 2021 16:38
Київ іде на карантин. Як працюватиме метро у локдаун (список документів) Фото: карантин в Києві посилюють (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантин у Києві починає діяти з 1 листопада. Окрім загальних обмежень у столиці діятимуть і додаткові, зокрема, для транспорту.

Докладніше про те, як працюватиме метро у Києві під час локдауну - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Як повідомили у прес-службі столичного метрополітену, з 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності COVID-документів.

Так, пасажири в метро повинні мати при собі один із таких документів:

  • сертифікат про вакцинацію,
  • негативний ПЛР-тест,
  • тест на антиген,
  • сертифікат про одужання.

Наявність документів при вході до метро перевіряти не будуть. Але правоохоронці ходитимуть зі спонтанними перевірками. Пасажирам, які не мають документів, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Зазначимо, COVID-документи потрібні не лише для метро, ​​а й для громадського транспорту столиці.

Карантин у Києві: що закриють

З 1 листопада без наявності COVID-документів у персоналу та відвідувачів не зможуть працювати, зокрема, кафе, ресторани, кінотеатри, театри. Також COVID-документи потрібні і для ТРЦ. Крім того, неповнолітнім вхід до торговельних центрів без супроводу COVID-безпечних дорослих заборонено.

Школи Києва з понеділка не працюватимуть, виняток зробили лише для садків, але за умови вакцинації педагогів.

Київ іде на карантин. Як працюватиме метро у локдаун (список документів)

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