Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин

Мэр Киева Виталий Кличко вчера анонсировал ужесточения карантина в столице. Глава города заявил, что новые правила начнут действовать с 1 ноября. Вместе с тем, как долго может продлиться тотальный карантин он не уточнил.

Кроме того, вчера госкомиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о переводе Киева в "красную" зону с 1 ноября. Сроки нахождения столицы в "красной" зоне также не уточняются.

Вместе с тем, в Минздраве пояснили, что "красная" зона в регионе действует до стабилизации ситуации и зависит от COVID-показателей. Речь идет, в частности, об уровне госпитализации, числе заболевших, уровне тестирования и загруженности больничных коек с кислородом. В частности, сейчас в Киеве превышен уровень госпитализации (больше 90 на 100 тыс. населения при норме не больше 60) и загрузка кроватей с кислородом (по состоянию на вчера было 68% при норме в 65%).

Также глава Минздрава Виктор Ляшко ранее сообщал, что по опыту предыдущих ограничений, среднее время пребывания региона в "красной" зоне составляет 37 дней.

Усиленная "красная" зона: правила карантина в Киеве с 1 ноября

С 1 ноября без COVID-сертификата или теста (ПЦР или экспресс) не смогут работать кафе, рестораны, кинотеатры, театры, гостиницы, ЦНАПы, управления труда, Пенсионного фонда. Кроме того, в ТРЦ запрещено пускать несовершеннолетних без сопровождения - лица младше 18 лет должны быть со взрослыми, у которых есть COVID-документы.

Кроме того, COVID-документы должны быть у пассажиров всего городского транспорта. Проверять их при посадке не будут, но в КГГА анонсировали спонтанные проверки. Так, если у пассажира не будет COVID-документа, ему грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Школы Киева, даже младшие классы будут работать дистанционно, а вот садики смогут работать, но при условии вакцинации педагогов.