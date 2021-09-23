Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина
Фото: девять регионов не соответствуют желтой зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 23 сентября, все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. Однако Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Киевская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черкасская области.
В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области - 144,4%.
Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID.