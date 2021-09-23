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Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина

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Четверг 23 сентября 2021 09:31
Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина Фото: девять регионов не соответствуют желтой зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 23 сентября, все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. Однако Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черкасская области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области - 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID.

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