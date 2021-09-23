Київ і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Фото: дев'ять регіонів не відповідають жовтій зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на 23 вересня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Київська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Черкаська області.
У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.
Крім того, рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID.