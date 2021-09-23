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Київ і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину

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Четвер 23 вересня 2021 09:31
Київ і вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину Фото: дев'ять регіонів не відповідають жовтій зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 23 вересня, всі області України перебувають у "жовтій" зоні адаптивного карантину. Однак Київ та ще вісім областей відповідають показникам "помаранчевої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, до помаранчевої зони можуть бути віднесені:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Черкаська області.

У цих областях перевищений показник динаміки рівня госпіталізацій. Він має бути на рівні не більше 50%. Найвищий він у Черкаській області - 144,4%.

Крім того, рівень захворюваності (норма менше 75 на 100 тисяч населення) не перевищений лише у двох областях: Закарпатській (44) та Кіровоградській (35).

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 7866 нових підтверджених випадків COVID.

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