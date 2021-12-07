Киев в "желтой" зоне. Пустят ли в маршрутку без COVID-документов

Сегодня в полночь Киев вышел из "красной" зоны карантина и перешел в "желтую". В то же время столичные власти решили оставить ограничения для транспорта, которые действовали во время локдауна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Пустят ли в маршрутку без COVID-документов

Как предупредили столичные власти, без ограничений пользоваться общественным транспортом могут только несовершеннолетние. Другим пассажирам для поездки в метро, маршрутке и другом городском транспорте понадобится один из документов:

"желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации;

международное свидетельство о вакцинации или справка 063/о;

отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген;

документ о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.