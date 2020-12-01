ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве почти 1,8 тысячи новых случаев COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 08:42
В Киеве почти 1,8 тысячи новых случаев COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября - тогда было подтверждено 1740 заражений.

С начала пандемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72 277 человек. Умерли от коронавируса 1323 (+31) человека, выздоровели - 22 843.

Напомним, всего в Украине за сутки подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев COVID-19. С начала пандемии заразились уже более 745 тысяч человек, активными больными остаются около 390 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране в 12 раз превышен показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. В Киеве этот показатель составляет 640,1 на 100 тысяч населения при норме 40.

Также сообщалось, что в Офисе президента 30 ноября провели совещание, на котором обсуждался вопрос введения локдауна в Украине. О результатах сообщат в ближайшее время.

В то же время в Министерстве здравоохранения заявили, что не планируют продлевать карантин выходного дня. О предварительных результатах введенного в ноябре карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Киев Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19