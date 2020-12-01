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В Украине подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 01 декабря 2020 08:19
В Украине подтвердили почти 12,5 тысячи новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 12 498 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за сутки было проведено 62 327 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510.

Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве (+1799), Одесской (+889), Днепропетровской (+870), Киевской (+841) и Львовской (+813) областях.

С начала пандемии заразились уже 745 123 человека, умерли 12 548 (+221), выздоровели - 355 172 (+10 023). Активными больными остаются 389 951 пациент.

Напомним, вчера в Офисе президента анонсировали совещание, на котором будет обсуждаться вопрос введения локдауна в Украине. Его провели 30 ноября. О результатах сообщат в ближайшее время.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения не планирует продлевать карантин выходного дня. О предварительных результатах введенного в ноябре карантина выходного дня станет известно на этой неделе.

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