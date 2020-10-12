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В Киеве четыре школы и два детсада закрыты на карантин

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 13:03
В Киеве четыре школы и два детсада закрыты на карантин Фото: пустой класс в школе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве из-за случаев коронавируса на карантин закрыты четыре школы и два детских сада. В школах заразились учителя.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-за случаев заболевания среди учеников на дистанционном обучении находятся 502 класса в 188 школах. В столице зафиксировано 480 случаев заражения у школьников и 359 - среди педагогов.

В детсадах закрыты 67 групп в 58 учреждениях. Садики заполнены детьми на 54%.

Кроме этого Кличко напомнил о рекомендации школам столицы провести осенние каникулы с 21 по 28 октября, но отметил, что в случае ухудшения ситуации каникулы могут начаться раньше. Каждая школа может самостоятельно разрабатывать учебный план.

Вчера Минобразования попросило школы уйти на двухнедельные каникулы с 15 октября.

Также в понедельник городской совет Черкасс решил не вводить вводить ограничения "оранжевой" зоны в городе. Решение о внесении города в "оранжевую" зону там назвали преждевременным.

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