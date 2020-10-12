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У Києві чотири школи та два дитсадки закриті на карантин

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 13:03
У Києві чотири школи та два дитсадки закриті на карантин Фото: порожній клас у школі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві через випадків коронавіруса на карантин закрито чотири школи та два дитячих садки. У школах заразилися вчителя.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Через випадки захворювання серед учнів на дистанційному навчанні знаходяться 502 класу в 188 школах. У столиці зафіксовано 480 випадків зараження у школярів і 359 - серед педагогів.

У дитсадках закриті 67 груп у 58 установах. Садки заповнені дітьми на 54%.

Крім цього Кличко нагадав про рекомендації школам столиці провести осінні канікули з 21 по 28 жовтня, але зазначив, що у разі погіршення ситуації канікули можуть розпочатися раніше. Кожна школа може самостійно розробляти навчальний план.

Вчора Міносвіти попросило школи піти на двотижневі канікули з 15 жовтня.

Також у понеділок міська рада Черкас вирішила не вводити вводити обмеження "помаранчевої" зони в місті. Рішення про внесення міста в "помаранчеву" зону там назвали передчасним.

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