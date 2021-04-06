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В Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами, - Кличко

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 00:25
В Киеве действуют мягкие ограничения, по сравнению с другими странами, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РбК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Карантинные ограничение, которые сейчас действуют в Киеве, мягкие, если сравнивать их с тем, что происходит в других странах. Такую мысль высказал мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, в других странах более жестко подходят к предотвращению распространения коронавируса. Во многих из них введен комендантский час, штрафы до 1000 евро за неношение масок и другие меры.

"Те ограничения, которые сейчас работают в Киеве, по сравнению с теми ограничениями, которые в других страннах - они мягкие", - отметил Кличко.

Что касается введения комендантского часа в Киеве, он отметил, что такое решение может принять только правительство, а не городские власти. Ситуация с коронавирусом в столице сложная и очень важно не допустить коллапса в медицине.

В то же время Кличко выразил надежду, что до таких мер в столице не дойдет.

"Что касается введения комендантского часа, то я надеюсь, что до такого мы не дойдем и сделаем все возможное, чтобы сдержать ситуацию", - отметил мэр Киева.

Напомним, Киев сегодня застрял в пробках. Ситуация на дорогах осложнилась и из-за новых ограничений в транспорте.

Ранее сообщалось, что в Киеве увольняются маршрутчики из-за штрафов.

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