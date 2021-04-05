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У Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами, - Кличко

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 23:25
У Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РбК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Карантинні обмеження, які зараз діють у Києві, м'які, якщо порівнювати їх з тим, що відбувається в інших країнах. Таку думку висловив мер столиці Віталій Кличко.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За його словами, в інших країнах більш жорстко підходять до запобігання розповсюдження коронавірусу. У багатьох з них введено комендантську годину, штрафи до 1000 євро за неносіння масок та інші заходи.

"Ті обмеження, які зараз працюють у Києві, порівняно з тими обмеженнями, які є в інших країнах - вони м'які", - зазначив Кличко.

Що стосується введення комендантської години у Києві, він зазначив, що таке рішення може прийняти тільки уряд, а не міська влада. Ситуація з коронавірусом в столиці складна і дуже важливо не допустити колапсу в медицині.

У той же час Кличко висловив надію, що до таких заходів у столиці не дійде.

"Що стосується введення комендантської години, то я сподіваюся, що до такого ми не дійдемо і зробимо все можливе, щоб стримати ситуацію", - зазначив мер Києва.

Нагадаємо, Київ сьогодні застряг у пробках. Ситуація на дорогах ускладнилася і через нові обмеження у транспорті.

Раніше повідомлялося, що у Києві звільняються маршрутники через штрафи.

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