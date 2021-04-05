У Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами, - Кличко
Карантинні обмеження, які зараз діють у Києві, м'які, якщо порівнювати їх з тим, що відбувається в інших країнах. Таку думку висловив мер столиці Віталій Кличко.
Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
За його словами, в інших країнах більш жорстко підходять до запобігання розповсюдження коронавірусу. У багатьох з них введено комендантську годину, штрафи до 1000 євро за неносіння масок та інші заходи.
"Ті обмеження, які зараз працюють у Києві, порівняно з тими обмеженнями, які є в інших країнах - вони м'які", - зазначив Кличко.
Що стосується введення комендантської години у Києві, він зазначив, що таке рішення може прийняти тільки уряд, а не міська влада. Ситуація з коронавірусом в столиці складна і дуже важливо не допустити колапсу в медицині.
У той же час Кличко висловив надію, що до таких заходів у столиці не дійде.
"Що стосується введення комендантської години, то я сподіваюся, що до такого ми не дійдемо і зробимо все можливе, щоб стримати ситуацію", - зазначив мер Києва.
Нагадаємо, Київ сьогодні застряг у пробках. Ситуація на дорогах ускладнилася і через нові обмеження у транспорті.
Раніше повідомлялося, що у Києві звільняються маршрутники через штрафи.