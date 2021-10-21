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В Киеве готовятся ужесточить карантин: ограничения введут уже в "красной" зоне

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Киев, Четверг 21 октября 2021 18:29
В Киеве готовятся ужесточить карантин: ограничения введут уже в "красной" зоне Фото: замглавы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Из-за ухудшения ситуации с COVID городские власти готовятся ужесточить карантин в Киеве. Завтра штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обсудит новые меры, но они заработают после перехода столицы в "красную" зону.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, штаб планирует заранее обсудить и объявить киевлянам будущие ограничения, чтобы они были готовы.

"Мы сейчас ничего дополнительно вводить не будем. Мы будем обсуждать ограничения заранее, чтобы быть готовыми к переходу в "красную". После заседания штаба мы их озвучим для того, чтобы все были готовы к переходу Киева в "красный" уровень эпидемической опасности. То есть после перехода столицы в "красную" зону город будет жить по этим новым правилам, чтобы они ни для кого не были неожиданными", - отметил Поворозник.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица перейдет в "красную" зону в ближайшие дни.

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