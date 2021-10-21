У Києві готуються посилити карантин: обмеження запровадять вже в "червоній" зоні
Через погіршення ситуації з COVID міська влада готується посилити карантин у Києві. Завтра штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обговорить нові заходи, але вони запрацюють після переходу столиці до "червоної" зони.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, штаб планує заздалегідь обговорити і оголосити киянам майбутні обмеження, щоб вони були готові.
"Ми зараз нічого додатково вводити не будемо. Ми будемо обговорювати обмеження заздалегідь, щоб бути готовими до переходу в "червону" зону. Після засідання штабу ми їх озвучимо для того, щоб всі були готові до переходу Києва в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Тобто після переходу столиці в "червону" зону місто буде жити за цими новими правилами, щоб вони ні для кого не були несподіваними", - зазначив Поворозник.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перейде в "червону" зону в найближчі дні.