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У Києві готуються посилити карантин: обмеження запровадять вже в "червоній" зоні

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 18:29
У Києві готуються посилити карантин: обмеження запровадять вже в "червоній" зоні Фото: заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Через погіршення ситуації з COVID міська влада готується посилити карантин у Києві. Завтра штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обговорить нові заходи, але вони запрацюють після переходу столиці до "червоної" зони.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, штаб планує заздалегідь обговорити і оголосити киянам майбутні обмеження, щоб вони були готові.

"Ми зараз нічого додатково вводити не будемо. Ми будемо обговорювати обмеження заздалегідь, щоб бути готовими до переходу в "червону" зону. Після засідання штабу ми їх озвучимо для того, щоб всі були готові до переходу Києва в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Тобто після переходу столиці в "червону" зону місто буде жити за цими новими правилами, щоб вони ні для кого не були несподіваними", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перейде в "червону" зону в найближчі дні.

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